Экипаж иностранного судна спас в Японском море шестерых рыбаков из КНДР

24 июня 2019 08:18 (UTC+04:00)

Экипаж судна Blue Balance под флагом Панамы спас в Японском море шестерых северокорейских рыбаков с полузатопленной шхуны, на которой они находились в течение недели. Об этом сообщил в понедельник ТАСС, как передает Trend, начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивосток Николай Пирожков.

По его словам, в воскресенье центр получил информацию от капитана теплохода Blue Balance о том, что "22 июня приблизительно в 141 миле к юго-востоку от порта Находка они спасли шесть северокорейских рыбаков с полузатопленной рыболовной шхуны, которая потерпела крушение в штормовую погоду 15 июня".

Решение о месте передачи северокорейских рыбаков оставлено на усмотрение судовладельца, уточнил Пирожков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео рассказал, какие надежды возлагает на письмо Трампа лидеру КНДР
США 08:54
Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР на рабочем уровне
США 02:34
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Другие страны 23 июня 02:15
Трамп продлил санкции против КНДР
США 21 июня 21:17
МИД Китая назвал визит Си Цзиньпина в КНДР успешным
Другие страны 21 июня 12:56
Председатель КНР завершил визит в Северную Корею
Другие страны 21 июня 11:20
Лента новостей
Азербайджан и Турция закупают в Туркменистане хлопковую продукцию
Бизнес 09:12
Национальный депозитарный центр Азербайджана значительно увеличил активы
Бизнес 09:11
Туркменистан заключил крупную сделку с российским КАМАЗом
Бизнес 09:03
Российская нефтяная компания подписала с Туркменистаном новое соглашение
Бизнес 09:03
Помпео рассказал, какие надежды возлагает на письмо Трампа лидеру КНДР
США 08:54
В Мексике консула Никарагуа задержали за перевозку нелегальных мигрантов
В мире 08:38
У островов Индонезии в море Банда произошло землетрясение магнитудой 7,3
Другие страны 07:55
Число пострадавших при обстреле аэропорта в Абхе выросло до 21 человека (Обновлено)
Арабские страны 07:38
В Бангладеш пять человек погибли из-за сошедшего с рельсов поезда
Другие страны 07:25