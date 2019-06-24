Советник президента Ирана назвал условие переговоров с США

24 июня 2019 13:04 (UTC+04:00)

Иран не готов к переговорам с США при сохранении санкционного режима. Об этом в понедельник написал в Twitter Хесамоддин Ашна, советник президента страны Хасана Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Мы говорим: не хотим войны, но и не приемлем санкции, - написал Ашна. - Предложения со стороны США о готовности к переговорам в условиях, когда сохраняются угрозы и санкции, не могут быть приняты".

По его словам, "угроза войны и санкции являются двумя сторонами одной медали". "Если они США хотят договоренностей, помимо ядерной сделки, то должны предложить что-то кроме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и с международными гарантиями", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего ныне СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон возобновил прежние санкции против Тегерана, а также ввел ряд новых ограничений.

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