Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана

24 июня 2019 13:50 (UTC+04:00)

Франция не одобряет новые возможные американские санкции против Ирана, которые способствуют эскалации, власти страны будут вести многочисленные переговоры с лидерами США, России и Китая на саммите G20 в Японии, чтобы успокоить ситуацию, заявила госсекретарь Франции при министре иностранных дел Амели де Моншален, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

США в понедельник планируют объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

"Нет, мы не одобряем то, что вносит вклад в эскалацию", - сказала де Моншален в эфире телеканала CNews, отвечая на вопрос, поддерживает ли Париж новые санкции США в отношении Ирана.

Госсекретарь подчеркнула, что ситуация в Иране крайне серьезна и с обеих сторон звучат крайне опасные заявления. "Задача сегодня – это сохранить мир ... Важно, что мы (Франция – ред.) говорим со всеми, находим баланс и, особенно, избегаем инцидентов", - добавила де Моншален.

Франция никогда бы не приняла участие в военном конфликте с Ираном, подчеркнула госсекретарь. "Мы не придерживаемся военной динамики, у нас дипломатическая динамика. Поэтому (министр иностранных дел Франции – ред.) Жан-Ив Ле Дриан и президент республики (Эммануэль Макрон) на саммите G20 в Осаке будут вести чрезвычайно глубокие дискуссии для успокоения ситуации", - заявила она.

"Президент республики, Жан-Ив Ле Дриан, а также все европейские дипломаты будут вести многочисленные переговоры с президентом (США Дональдом) Трампом, (с председателем КНР) Си Цзиньпином, (президентом РФ Владимиром) Путиным", - уточнила госсекретарь.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Американские военные опубликовали карту с двумя точками: местом положения беспилотника и местом положения иранской пусковой установки.

Представитель CENTCOM лейтенант Джозеф Гастелла на следующий день после инцидента зачитал журналистам заявление в этой связи, отказавшись отвечать на вопросы. Позже была обнародована схема полета, согласно которой беспилотник не пересекал границу, однако на карте не указана даже дата и отсутствуют любые другие данные, кроме просто цветных линий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Китая обвинил США в нездоровом поиске врагов при решении проблем нацбезопасности
Другие страны 14:16
Советник президента Ирана назвал условие переговоров с США
Другие страны 13:04
Иран выставит на бирже 2 млн баррелей газоконденсата
Экономика 12:08
В Иране заявили о стремлении снизить напряженность на Ближнем Востоке
Другие страны 11:02
ВМС Ирана заявили о готовности и впредь сбивать беспилотники США в случае нарушения границ
Другие страны 10:37
Иран уменьшит экспорт фруктов
Экономика 10:10
Лента новостей
МИД Китая обвинил США в нездоровом поиске врагов при решении проблем нацбезопасности
Другие страны 14:16
Завтра в Азербайджане сохранится 40-градусная жара
Общество 14:08
В Азербайджане минимальная зарплата впервые превысила прожиточный минимум - министр
Общество 14:05
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку катализатора
Тендеры 13:54
Азербайджан расширяет географию экспорта лакричного корня
Экономика 13:43
«Грузинская мечта» приняла решение касательно парламентских выборов
Южный Кавказ 13:36
В ДТП в Абшеронском районе Азербайджана пострадали три человека
Происшествия 13:23
В Баку открылся Форум молодых профессионалов Всемирного наследия
Общество 13:21
Курс евро в Узбекистане резко пошел вверх
Финансы 13:20