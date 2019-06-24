МИД Китая обвинил США в нездоровом поиске врагов при решении проблем нацбезопасности

24 июня 2019 14:16 (UTC+04:00)

Некоторые представители руководства Соединенных Штатов стремятся формулировать стратегию в области национальной безопасности на основе не совсем здравых соображений и во всем видят проявление "вездесущих враждебных сил". Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"По поводу отдельных личностей в США (необоснованно резко высказывающихся о Китае при формулировании политики национальной безопасности - прим. ТАСС) я бы хотел заметить, что они постоянно пребывают в состоянии паники, которую сами же и сеют. Они готовы без видимой причины видеть врага во всем - это уже напоминает извращение", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, нынешняя эпоха глобализации характеризуется непрерывным процессом международной специализации, который в последнее время принял беспрецедентные масштабы. "Попытки обеспечить собственную "абсолютную безопасность" путем таких изоляционистских мер действительно просто немыслимо оторваны от реальности", - подчеркнул Гэн Шуан.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил американским ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Руководство Huawei назвало такое решение посягательством США на законные права предприятий КНР, добавив, что тем самым Вашингтон сам приговорил себя к отставанию в развертывании сети 5G.

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