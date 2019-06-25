В Японии в результате нападения мужчины с ножом погибли два человека

25 июня 2019 06:17 (UTC+04:00)

Два человека погибли от ножевых ранений в результате нападения на них в центральном японском городе Нагоя.

Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Инцидент произошел минувшей ночью. Двое мужчин были обнаружены без сознания на тротуаре недалеко от железнодорожной станции. Они были госпитализированы, однако спасти их не удалось.

Полиция несколько часов искала злоумышленника. К утру вторника он был задержан. В настоящее время его допрашивают.

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