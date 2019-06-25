SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

25 июня 2019 06:04 (UTC+04:00)

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками отложен на три часа, сообщила компания-производитель SpaceX, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изначально запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) планировался на 06.30 (GMT+3) но теперь состоится не раньше 09.30 (GMT+3), сообщила компания в Twitter. Ранее сообщалось, что стартовое окно продлится четыре часа, что позволяет компании перенести запуск еще на более позднее время.

Причины переноса не называются, между тем компания отмечает, что специалисты "завершили дополнительную проверку наземных систем, ракета и груз выглядят хорошо". Прогноз погоды на время старта обещал лишь 20%-ную вероятность отмены старта по метеоусловиям.

Ракета-носитель Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для вооруженных сил США. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.

Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов.

Ранее миссия STP-2 переносилась многократно. Изначально старт планировался на октябрь 2016 года, затем на 2017 год, а после еще неоднократно отодвигался.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Falcon Heavy за один рейс выведет на орбиту 24 спутника и атомные часы
В мире 03:30
Илон Маск назвал основную проблему человечества
В мире 02:19
Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy ожидается не ранее 24 июня
В мире 8 июня 05:49
В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon
В мире 4 июня 03:51
Грузовой корабль Dragon отошел от МКС
США 3 июня 20:21
SpaceX судится с ВВС США из-за проигрыша контракта на космические запуски
США 23 мая 03:18
Лента новостей
Китай вывел на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3 IGSO-2
Другие страны 06:32
Корабль "Союз МС-11" начал сходить с орбиты
Россия 06:19
В Японии в результате нападения мужчины с ножом погибли два человека
Другие страны 06:17
Тяжелое ДТП в Измире, есть погибшие и пострадавший
Турция 05:49
Военнослужащие Алматы окажут материальную помощь жителям города Арысь
Казахстан 05:45
Аэропорт Сингапура вновь отменил несколько рейсов из-за полетов дронов
Другие страны 05:35
США предупредили о возможном нахождении боевиков ИГ на территории Мексики
США 05:27
Иванка Трамп обсудит на G20 права женщин
США 05:01
США ожидают, что Путин и Трамп обсудят региональную безопасность и улучшение отношений
США 04:27