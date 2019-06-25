SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками отложен на три часа, сообщила компания-производитель SpaceX, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изначально запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) планировался на 06.30 (GMT+3) но теперь состоится не раньше 09.30 (GMT+3), сообщила компания в Twitter. Ранее сообщалось, что стартовое окно продлится четыре часа, что позволяет компании перенести запуск еще на более позднее время.

Причины переноса не называются, между тем компания отмечает, что специалисты "завершили дополнительную проверку наземных систем, ракета и груз выглядят хорошо". Прогноз погоды на время старта обещал лишь 20%-ную вероятность отмены старта по метеоусловиям.

Ракета-носитель Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для вооруженных сил США. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.

Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов.

Ранее миссия STP-2 переносилась многократно. Изначально старт планировался на октябрь 2016 года, затем на 2017 год, а после еще неоднократно отодвигался.

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