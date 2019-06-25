В Мексике бандиты напали на силы самообороны

25 июня 2019 06:59 (UTC+04:00)

Не менее шести человек погибли в понедельник в результате нападения бандитов на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Excelsior, засада была организована в районе поселка Эль-Камарон в муниципалитете Петатлан.

Кто организовал нападение на так называемых "общинных полицейских", пока не известно, сейчас к месту боя должны прибыть армия и морская пехота.

Отряды самообороны создают в Мексике местные жители в наиболее подверженных влиянию наркомафии местах, где зачастую ослаблен контроль со стороны армии и полиции. Однако центральные власти Мексики достаточно настороженно относятся к подобным силовым формированиям. Зачастую их подозревают в деятельности в пользу конкурентов тех или иных картелей, которая якобы преподносится как борьба с организованной преступностью.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мексика развернула воинский контингент у границы с США
Другие страны 03:55
В Мексике консула Никарагуа задержали за перевозку нелегальных мигрантов
В мире 24 июня 08:38
Неизвестные открыли огонь по посетителям бара в Мексике
Другие страны 23 июня 04:40
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Мексики
Другие страны 23 июня 03:51
Парламент Канады ратифицирует новый договор NAFTA после его одобрения Конгрессом США
Другие страны 22 июня 08:28
В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека
Другие страны 22 июня 06:48
Лента новостей
Наращивается объем добычи золота в Азербайджане
Бизнес 07:00
Ученые нашли главную причину отказа сердца
Другие страны 06:47
Китай вывел на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3 IGSO-2
Другие страны 06:32
Корабль "Союз МС-11" начал сходить с орбиты
Россия 06:19
В Японии в результате нападения мужчины с ножом погибли два человека
Другие страны 06:17
SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа
Другие страны 06:04
Тяжелое ДТП в Измире, есть погибшие и пострадавший
Турция 05:49
Военнослужащие Алматы окажут материальную помощь жителям города Арысь
Казахстан 05:45
Аэропорт Сингапура вновь отменил несколько рейсов из-за полетов дронов
Другие страны 05:35