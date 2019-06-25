Полиция Гондураса вторглась на территорию университета

25 июня 2019 07:45 (UTC+04:00)

Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Tribuna, полиция пыталась разогнать акцию протеста в рамках антиправительственных выступлений на бульваре в университетском городке. Один студент получил пулевое ранение, еще двое пострадали от многочисленных ударов.

Ректор Франсиско Эррера уже заявил, что не давал стражам порядка разрешения входить на территорию. В Латинской Америке университеты чаще всего считаются автономными территориями, куда так просто полиция зайти не имеет права.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов против президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе погибли уже три человека. В четверг на прошлой неделе Эрнандес сообщил о решении национального совета обороны и безопасности развернуть войска и силы полиции по всей территории страны на фоне продолжающихся беспорядков и манифестаций.

Новая волна протестов охватила Гондурас в прошлую среду. Протесты идут в Гондурасе с мая 2018 года, манифестанты требуют отставки президента.

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