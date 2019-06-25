США призвали к открытому обсуждению темы ядерного оружия у Ирана

Соединенные Штаты выступают за открытое обсуждение темы возможного получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на открытии переговоров в формате РФ - США - Израиль по ситуации на Ближнем Востоке, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить мир и сорвать провокации Ирана против американских вооруженных сил. Мы стремимся к тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Мы считаем, что необходимы реалистичные и открытые дебаты и обсуждения для достижения этой цели", - сказал он.

Как отметил Болтон, Тегерану для урегулирования разногласий с Вашингтоном необходимо "войти в дверь, которую оставил для него открытой американский президент Дональд Трамп".

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.