США призвали к открытому обсуждению темы ядерного оружия у Ирана

25 июня 2019 12:37 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты выступают за открытое обсуждение темы возможного получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на открытии переговоров в формате РФ - США - Израиль по ситуации на Ближнем Востоке, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить мир и сорвать провокации Ирана против американских вооруженных сил. Мы стремимся к тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Мы считаем, что необходимы реалистичные и открытые дебаты и обсуждения для достижения этой цели", - сказал он.

Как отметил Болтон, Тегерану для урегулирования разногласий с Вашингтоном необходимо "войти в дверь, которую оставил для него открытой американский президент Дональд Трамп".

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит во вторник в Иерусалиме переговоры с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Их главной темой является ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
Другие страны 12:16
Нетаньяху видит потенциал сотрудничества Израиля, России и США
Другие страны 11:50
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном растет
Экономика 11:34
Иран жестко отреагировал на санкции США
Политика 11:31
Сенатор Сандерс предложил списать долги американских студентов на $1,6 трлн
США 11:29
Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит препятствовать действиям Ирана в Сирии
Израиль 11:27
Лента новостей
Umid Babek Operating Company закупает спецоборудование
Экономика 12:37
В Турции задержано свыше 70 нелегальных мигрантов
Турция 12:35
Нижняя палата парламента Японии отклонила резолюцию о недоверии правительству Абэ
Другие страны 12:32
Операционная компания Umid Babek Operating Company закупает генераторы
Экономика 12:29
Узбекистан приобрел бронеавтомобили у России
Бизнес 12:24
Сиявуш Гейдаров: враждебные силы пытаются импортировать в Азербайджан чуждую религиозную идеологию
Общество 12:19
Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
Другие страны 12:16
В Азербайджане выбрали лучших из "чертовой дюжины" - церемония награждения (ФОТО)
Культура 12:15
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева рассказала о встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым
Политика 12:05