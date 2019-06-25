Абэ и Путин по итогам встречи в Осаке откажутся от совместного заявления

25 июня 2019 16:46 (UTC+04:00)

Япония и Россия не будут готовить совместное заявление по итогам предстоящей 29 июня в Осаке встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС

По их сведениям, такое решение было принято из-за недостаточного прогресса на консультациях по вопросу мирного договора и осуществления совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов. "Сейчас на переговорах не та ситуация, чтобы делать совместное заявление, мы не занимаемся предварительным составлением формулировок", - приводит Kyodo слова источника в МИД Японии.

Также агентство отмечает, что японская сторона считает сложным на данном этапе согласовать озвученное ранее РФ предложение отменить визовый режим между Сахалином и Хоккайдо при краткосрочных поездках.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Уже в декабре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании механизма решения проблемы. Его работу курируют главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно.

Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

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