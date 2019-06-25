Трюдо встретится с Зеленским в Торонто 2 июля

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто 2 июля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы канадского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду с 1 по 3 июля. Лидеры встретятся в Торонто 2 июля в ходе конференции по реформам на Украине", - отмечается в документе.

"С нетерпением жду встречи с президентом Зеленским, чтобы подтвердить приверженность Канады поддержке украинского народа, обсудить с ним углубление нашего экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса двух стран", - заявил Трюдо.

В Торонто со 2 по 4 июля состоится 3-я конференция по реформам на Украине.

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