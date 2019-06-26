В Мехико взрослый и ребенок погибли при стрельбе у школы

Два человека, включая ребенка, погибли во вторник утром в результате стрельбы у здания школы в Мехико, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает канал Televisa, стрельба началась, когда ученики заходили в школу в столичном районе Несауалькойотль. Одна из шальных пуль попала в мальчика прямо в дверях школы, от полученной раны он впоследствии скончался в больнице.

По предварительным данным, основной целью неизвестного убийцы был молодой мужчина, который жил рядом со школой. Он вышел из дома, когда преступник открыл по нему огонь, а случайная пуля попала затем в ребенка.

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