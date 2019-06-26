В КНДР не рассчитывают на улучшение отношений с США

26 июня 2019 10:07 (UTC+04:00)

При условии сохранения в среде американских политиков "антагонизма" в отношении КНДР трудно рассчитывать на улучшение отношений и денуклеаризацию, заявил представитель МИД Северной Кореи Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мечта США в том, чтобы поставить нас на колени путем санкций и давления, не изменилась, а стала только более явной. Несмотря на то, что высшие руководители делают все для установления новых отношений США и КНДР, трудно рассчитывать на улучшение двусторонних отношений и денуклеаризацию Корейского полуострова пока среди американских политиков доминирует застарелый антагонизм в отношении КНДР", - говорится в заявлении.

Заявление прозвучало в ответ на высказывание госсекретаря США Майка Помпео о том, что более 80% экономики КНДР находится под санкциями, а также в связи с продлением санкций против Пхеньяна еще на год, введенных американской администрацией 21 июня.

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