Пхеньян обвинил американских политиков в саботаже договоренностей лидеров США и КНДР

Американские политики подрывают усилия лидеров США и КНДР, направленные на улучшение двусторонних отношений. Об этом заявил неназванный представитель МИД КНДР, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что верховные лидеры двух стран стремятся к установлению новых отношений между КНДР и США, на улучшение двусторонних отношений и денуклеаризацию Корейского полуострова трудно рассчитывать, пока в США доминируют политики, которые проявляют закоренелый антагонизм по отношению к Пхеньяну", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что продление Вашингтоном санкционного режима в отношении КНДР еще на один год стало "прямым вызовом" совместной декларации, подписанной президентом Дональдом Трампом и председателем Госсовета Ким Чен Ыном в прошлом году в Сингапуре.

Представитель МИД также подверг критике госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил на недавней пресс-конференции, что под санкциями находится около 80% северокорейской экономики. "КНДР не является страной, которая уступит давлению США",- подчеркнул представитель МИД КНДР.

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