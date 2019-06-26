Делегации из Прибалтики, Грузии, Польши и Украины покинули ПАСЕ

26 июня 2019 23:10 (UTC+04:00)

Делегация Украины в среду покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы покидаем ПАСЕ", - сказал один из украинских законодателей.

Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов.

Член украинской делегации Алексей Гончаренко сообщил, что летнюю сессию ПАСЕ также покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши.

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