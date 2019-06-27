В Венесуэле предотвратили еще одну попытку госпереворота

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал в среду о якобы имевших место планах путчистов привести к власти в стране генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они планировали захватить военную базу "Карлота" и освободить Рауля Бадуэля, затем привезти его на "Карлоту", чтобы доставить его на телеканалы и объявить президентом", – заявил Родригес в эфире государственного телевидения. Эти действия якобы планировались на 23 и 24 июня.

По его словам, в планах заговорщиков от оппозиции был захват вертолета и хранилища Центрального банка с целью завладеть арсеналом и бронемашинами, которые используются для перевозки денег. Министр рассказал, что "со всем этим они хотели направиться в (президентский дворец) "Мирафлорес" и на "Карлоту", чтобы осуществить дестабилизацию". Также, по его словам, целью путчистов были потери среди населения.

В подтверждение своих слов Родригес продемонстрировал видеозапись признаний лейтенанта Карлоса Лосады Сааведры, которого привлекали к заговору.

По словам Родригеса, в планах заговорщиков было убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

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