При атаках на военную базу в Колумбии ранили пять солдат

Не менее пяти военнослужащих получили ранения в результате двух атак с применением взрывчатых веществ на военную базу в колумбийском департаменте Араука. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Red+.

По предварительным данным, самодельные взрывные устройства были запущены по территории базы неизвестными. Вторая атака произошла в тот момент, когда на базу в муниципалитете Фортуль прибыл вертолет, чтобы забрать раненых в госпиталь.

Военные не исключают, что за атаками могут стоять повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии (АНО).

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