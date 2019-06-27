Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани в 2020 году

27 июня 2019 11:48 (UTC+04:00)

Первые в истории Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдут в Казани в 2020 году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Официально утверждено проведение первых в истории Игр стран Содружества Независимых Государств в России. Соревнования пройдут в 2020 году в Казани, сроки проведения - 20-27 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участниками Игр стран СНГ станут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Кроме них, оргкомитет может пригласить к участию и другие страны. Ожидается, что всего Казань примет более 2000 спортсменов и 600 официальных лиц.

Соревноваться спортсмены будут в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол.

"Впервые в истории существования стран СНГ пройдет подобного рода спортивное соревнование, которое объединит их все. Казань является спортивной столицей России, в нашем городе можно проводить соревнования на базе существующей инфраструктуры. Это и спортивные объекты, и Деревня Универсиады, также планируем использовать МВЦ "Казань Экспо". Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию. После проведения в Казани Игры станут традиционными и будут проводиться каждые два года в странах СНГ", - цитирует пресс-служба министра спорта республики Владимира Леонова,

По данным пресс-службы, в рамках проведения турнира также ожидается деловая программа "Форум СНГ - территория спорта" и обширная культурно-развлекательная программа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская Crispa Snacks расширит географию экспорта своей продукции
Бизнес 11:54
В России разрешили ввести в строй первый в мире плавучий блок АЭС
Россия 11:33
Газ в Армении может подорожать
Армения 11:14
Туркменистан изучает возможности сотрудничества с российским судостроительным заводом
Бизнес 10:30
Юбилейное заседание российско-американского тихоокеанского партнерства пройдет в США
Другие страны 10:30
BHGE работает на проектах с ведущими компаниями в Азербайджане, повышая окупаемость инвестиций и увеличивая объем добычи - вице-президент
Энергетика 07:00
Лента новостей
В Азербайджане существуют все условия для приема российских туристов - бюро
Туризм 12:01
На востоке Турции будет построена новая автомобильная дорога
Бизнес 11:59
Началась регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру вузов Азербайджана
Общество 11:56
Азербайджанская Crispa Snacks расширит географию экспорта своей продукции
Бизнес 11:54
Меркель вновь почувствовала недомогание во время протокольного мероприятия
Европа 11:54
В Азербайджане создана еще одна структура в сфере туризма
Туризм 11:47
На II Евроиграх в Минске начинаются выступления женщин-борцов
Общество 11:42
У атлантических берегов Канады обнаружены останки еще двух редких полярных китов
В мире 11:42
Лукашенко: успехи и достижения людей создают историю государства
Беларусь 11:40