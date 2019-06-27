ЕС призвал к перемирию и соблюдению гуманитарного права в Идлибе

27 июня 2019 14:26 (UTC+04:00)

ЕС выразил обеспокоенность ситуацией на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб и Северной Хаме, призвав все стороны к немедленному прекращению огня и соблюдению международного гуманитарного права, говорится в заявлении главы дипломатии Федерики Могерини, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ЕС глубоко обеспокоен ситуацией на северо-западе Сирии, а именно в провинциях Идлиб и Северной Хаме. После более чем восьмилетнего конфликта сирийское население продолжает страдать от неизбирательных обстрелов, авиаударов, бомбардировок и нападений", - говорится в заявлении.
В нем утверждается, что за шесть недель погибли "более 230 гражданских лиц".

"ЕС решительно призывает все стороны в полной мере уважать международное гуманитарное право. Мы решительно осуждаем неизбирательные нападения на гражданских лиц, больницы и школы, включая применение бочковых бомб. ЕС подтверждает свою твердую решимость привлечь к ответственности тех, кто нарушает гуманитарное право", - заявила Могерини.

При этом в заявлении признается, что "присутствие и деятельность внесенных в перечень ООН террористических групп в этом районе усугубляют страдания гражданских лиц и по-прежнему вызывают серьезную озабоченность".

"Однако борьба с террористическими группами не может служить оправданием нарушений международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

"ЕС призывает все стороны к немедленному прекращению огня и требует, чтобы все стороны соблюдали его, обеспечивая защиту и беспрепятственную гуманитарную помощь гражданскому населению и пространство для начала подлинно сирийского политического процесса", - указывается в заявлении.

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