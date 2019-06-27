Первый пилотируемый космический старт в 2020 году назначили на 15 апреля

Первый в 2020 году пилотируемый космический полет запланирован на 15 апреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В конце апреля пресс-служба Центра подготовки космонавтов сообщила, что в состав этой экспедиции войдут российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин. В дублирующем составе значатся члены экипажа из РФ Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

По данным журнала, "третьи члены экипажей назначены по согласованию с партнерами". Это японец Хосидэ Акихико (основной экипаж) и американец Кэссиди Крис (дублирующий).

Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Кристина Кох и Ник Хейг. В конце июля к ним должны отправиться Александр Скворцов (Россия), Лука Пармитано (Италия) и Эндрю Морган (США), в сентябре - Олег Скрипочка (РФ), Джессика Миер (США) и Хазаа аль-Мансури (ОАЭ).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.