В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов

28 июня 2019 04:14 (UTC+04:00)

Федеральная полиция Мексики задержала в четверг пассажирский автобус в штате Пуэбла, в салоне которого находились 76 мигрантов из стран Центральной Америки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает министерство безопасности страны, автобус был остановлен в ходе операции на трассе Пуэбла-Кордоба. Задержанные мигранты были из Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа, они направлялись в сторону границы США. Сейчас они доставлены в представительство миграционной службы Мексики.

Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат Национальной гвардии.

Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе. Министерство обороны Мексики сообщило в понедельник о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.

Всего с декабря 2018 по июнь текущего года в Мексике были задержаны почти 106 тысяч иностранцев, на родину депортированы 77,5 тысячи из них, сообщал Национальный институт миграции страны.

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