В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов

Останки шести северных гладких китов было обнаружены в канадских водах с начала года, сообщает министерство рыболовства и океанов Канады в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С сожалением подтверждаем, что мертвого северного гладкого кита обнаружили сегодня у полуострова Гаспэ во время наблюдательного полета. Общее число китов, найденных мертвыми в канадских водах, достигло шести", - сообщает ведомство.

Ранее министерство сообщило, что осмотр одного из найденных ранее мертвых китов установил, что животное погибло от травмы, полученной при столкновении с судном. Ранее туши нескольких китов нашли в проливе Святого Лаврентия.

Согласно исследованию Международного фонда защиты животных (IFAW), которое содержит анализ причин гибели 70 китов в этом районе с 2003 по 2018 годы, ни одно млекопитающее не погибло от естественных причин. Киты гибли из-за травм, полученных от столкновения с судами, а также запутавшись в сетях.

Как пояснили изданию New York Times в Аквариуме Новой Англии, сотни китов мигрировали на север в залив Святого Лаврентия из-за потепления воды и уменьшения кормовой базы - ракообразных - в местах их традиционного обитания в бухте Фанди и проливе Мэн.

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