Встреча Путина с Трампом в Осаке продлилась 1 час 20 минут

28 июня 2019 10:59 (UTC+04:00)

Встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - на полях саммита Группы двадцати продлилась 1 час 20 минут, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее предполагалось, что беседа глав государств продлится от одного до полутора часов.

Открывая встречу, оба лидера отметили, что она может стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось немало.

Трамп предложил Путину обсудить вопросы торговли и разоружения.

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