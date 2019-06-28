Ушаков: Трамп позитивно отреагировал на приглашение на юбилей Победы в Москве в 2020 году

28 июня 2019 12:57 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп положительно отнесся к приглашению российской стороны принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия-24" на полях саммита Группы двадцати.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая следующего года. Президент США отреагировал очень позитивно", - сказал представитель Кремля.

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