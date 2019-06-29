Гутерреш обсудил с Абэ и Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове

29 июня 2019 01:29 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил в Осаке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба ООН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как указал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Гутерреш находится в японской Осаке, где принимает участие в саммите G20.

"Генеральный секретарь и господин Абэ обсудили вопросы, вызывающие озабоченность обеих сторон, включая ситуациюна Корейском полуострове", - отметили в пресс-службе ООН.

По словам Дюжаррика, с Си Цзиньпином Гутерреш обсудил цели устойчивого развития, проблему изменения климата и также ситуацию на Корейском полуострове.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита.

В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообщеничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

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