Число погибших при обрушении шахты в ДРК возросло до 43 человек

29 июня 2019 00:05 (UTC+04:00)

Число жертв обрушения шахты в провинции Луалаба на юге Демократической Республики Конго (ДРК) возросло до 43 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Actualite.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

По словам губернатора этой провинции Ришара Муйеджа Мангеса Манса, жертвами обрушения стали нелегальные шахтеры, которые вопреки запрету работают на карьере. В настоящий момент родственники погибших проводят опознание.

Манса в очередной раз призвал прекратить нелегальные работы в шахте, пишет портал.

Компания Kamoto Copper Company (KCC), шахта которой обвалилась, занимается добычей меди и кобальта в провинции Луалаба. В ноябре 2018 года компания временно приостановила экспорт и продажу кобальта в рамках своего проекта в ДРК из-за обнаружения урана.

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