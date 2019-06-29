В Индии обрушилась ограждающая стена вокруг дома, погибли 16 человек

29 июня 2019 07:59 (UTC+04:00)

Не менее 16 рабочих погибли в субботу при падении 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна на западе Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную пожарную службу.

По данным агентства, ограждающая стена вокруг многоэтажного жилого дома обрушилась на ряд жестяных бараков, в которых жили рабочие. Причиной стали сильные муссонные дожди.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться еще люди, уточняет агентство.

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