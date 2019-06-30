Суданская оппозиция созывает "марш миллионов"

Суданская оппозиция объявила о проведении 30 июня в стране "марша миллионов" с очередным требованием к управляющему Военному совету о немедленной передачи власти гражданским силам. При этом и армия, и политические движения заведомо снимают с себя всю ответственность за возможные жертвы, передает в субботу телеканал Al-Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, в преддверии массовых акций протеста в Хартуме и окрестностях Военный совет и крупнейший оппозиционный Альянс "За свободу и перемены" обменялись взаимными обвинениями. Оппозиционные силы заявили, что их марш будет носить "исключительно мирный характер" и призвали силовые структуры защитить демонстрантов, а ответственность за возможные жертвы возложили на армию. Военный совет в свою очередь заявил, что не возражает против мирного характера протестных выступлений, но в случае гибели людей "вся ответственность ложится на альянс". Как заявил в субботу глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, "армия стоит на стороне народа и готова немедленно передать власть в стране избранным представителям".

По информации суданского издания "Баж ньюс", силы безопасности приказали торговцам закрыть свои магазины в центре столицы в воскресенье и не выходить в этот день на работу.

Тем временем, по информации Al-Arabiya, в субботу силовики ворвались в здание, где проводилась пресс-конференция оппозиции в преддверии "марша миллионов", и попыталась помешать ее проведению, не позволив многим журналистам попасть внутрь.

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