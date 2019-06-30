КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций

30 июня 2019 04:22 (UTC+04:00)

КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, заявил радио Sputnik специальный советник президента Республики Корея по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"(Советник президента США) Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео продолжают говорить Северной Корее, что, пока не будет полной денуклеаризации, ослабления санкций не будет. На этих условиях КНДР, скорее всего, не будет вести переговоры с США", - сказал Мун Чжон Ин.

По его словам, США следует дать Пхеньяну сигнал о дружественных намерениях.

"США должны сделать некий жест, показывая, что они собираются сократить напряженность, не имеют враждебных намерений в отношении Северной Кореи", - сказал советник президента Южной Кореи. По его словам, таким жестом доброй воли могло бы стать освобождение северокорейского судна, которое США обвинили в нарушении санкций и задержали на Американском Самоа.

Президент США Дональд Трамп посещает в воскресенье Южную Корею. Он также намерен посетить демилитаризованную зону на границе с КНДР и пригласил "встретиться и поздороваться" северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Соперница Байдена в гонке демократов набрала за сутки более $2 млн пожертвований
США 00:05
Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями
США 29 июня 22:46
Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой
США 29 июня 21:45
В аэропорту Ньюарка приостановили рейсы из-за чрезвычайной ситуации
США 29 июня 18:05
Узбекистан объяснил выбор компании "Росатом" для строительства АЭС
Энергетика 29 июня 10:41
Грузия приняла участие на конференции Американо-грузинского делового совета
Грузия 29 июня 09:22
Лента новостей
Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
Арабские страны 04:00
Легкомоторный самолет исчез с радаров в Доминиканской Республике
В мире 03:41
Суданская оппозиция созывает "марш миллионов"
Другие страны 03:20
В Басре в результате столкновений протестующих с полицией есть раненые
Арабские страны 03:00
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе попытаются утвердить новое руководство сообщества
Европа 02:43
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Арабские страны 02:20
Сборная Перу обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу
Спорт 02:00
Минобороны Турции сообщило об артиллерийском обстреле наблюдательного пункта в Идлибе
Турция 01:50
Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Арабские страны 01:25