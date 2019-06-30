КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, заявил радио Sputnik специальный советник президента Республики Корея по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"(Советник президента США) Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео продолжают говорить Северной Корее, что, пока не будет полной денуклеаризации, ослабления санкций не будет. На этих условиях КНДР, скорее всего, не будет вести переговоры с США", - сказал Мун Чжон Ин.

По его словам, США следует дать Пхеньяну сигнал о дружественных намерениях.

"США должны сделать некий жест, показывая, что они собираются сократить напряженность, не имеют враждебных намерений в отношении Северной Кореи", - сказал советник президента Южной Кореи. По его словам, таким жестом доброй воли могло бы стать освобождение северокорейского судна, которое США обвинили в нарушении санкций и задержали на Американском Самоа.

Президент США Дональд Трамп посещает в воскресенье Южную Корею. Он также намерен посетить демилитаризованную зону на границе с КНДР и пригласил "встретиться и поздороваться" северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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