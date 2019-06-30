Демилитаризованную зону со стороны КНДР закрыли для туристов

30 июня 2019 07:59 (UTC+04:00)

Демилитаризованная зона (ДМЗ) со стороны КНДР закрыта для туристов за несколько часов до того, как этот район должен посетить президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее глава Белого дома, находящийся с официальным визитом в Республике Корея, заявил, что, как он полагает, представители КНДР хотят встретиться с ним во время посещения им ДМЗ с южнокорейской стороны. Как ожидается, он прибудет туда вместе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Как отмечает агентство со ссылкой на туристическую компанию Koryo Tours, организующую туры в КНДР для западных туристов, ДМЗ закрыли в воскресенье с северокорейской стороны. Как пишет агентство, это произошло на фоне ожиданий того, что буферную зону на границе двух Корей может посетить лидер КНДР Ким Чен Ын для встречи с Трампом.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном. Агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сообщила о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США. Однако в распространенном Белым домом графике Трампа встреча с лидером КНДР не значится.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мун Чжэ Ин: лидеры США и КНДР впервые встретятся в демилитаризованной зоне
Другие страны 08:48
Американский эсминец направился в Черное море
В мире 08:15
Трамп заявил, что Южная Корея и КНДР повысили свою безопасность
США 07:40
Лидер Южной Кореи намерен отправиться с Трампом в демилитаризованную зону
Другие страны 07:13
Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье
США 06:52
Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле
США 05:25
Лента новостей
BP хочет войти в операционную компанию по TANAP
Экономика 09:00
Мун Чжэ Ин: лидеры США и КНДР впервые встретятся в демилитаризованной зоне
Другие страны 08:48
Лондонский Тауэрский мост отмечает 125-летие
Европа 08:33
В Азербайджане сегодня пройдут очередные экзамены для выпускников средних школ
Общество 08:20
Американский эсминец направился в Черное море
В мире 08:15
Трамп заявил, что Южная Корея и КНДР повысили свою безопасность
США 07:40
Джокович заявил, что конкуренция с Надалем и Федерером сделала его лучшим теннисистом мира
Спорт 07:25
Лидер Южной Кореи намерен отправиться с Трампом в демилитаризованную зону
Другие страны 07:13
Сегодня в Баку приступает к работе 43 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 07:00