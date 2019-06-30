Кортеж ливанского министра подвергся обстрелу, есть погибший

30 июня 2019 20:22 (UTC+04:00)

Один из сопровождающих ливанского министра по делам беженцев Салеха аль-Гариба погиб в результате перестрелки в провинции Горный Ливан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило ливанское агентство NNA.

Ранее аль-Гариб заявил агентству NNA, что его автоколонну обстреляли неизвестные по дороге в селение Кабр-Шамун в Горном Ливане, в результате ранены три человека.

Согласно данным корреспондента агентства, во время проезда автоколонны министра между деревнями Кабр-Шамун и аль-Басатин на дороге происходила демонстрация против ожидавшегося визита министра иностранных дел Ливана Джебрана Бассиля.

"Возникло некое "столкновение", за которым последовала перестрелка, в результате чего были ранены трое сопровождавших аль-Гариба, а один из них погиб", - сообщает агентство.

По данным источников ливанского телеканала LBC, глава МИД Ливана Бассиль вследствие возникшей ситуации отменил поездку в данный регион.

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