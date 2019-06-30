Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

Евросоюз и Вьетнам подписали в воскресенье в Ханое соглашение о свободной торговле и защите инвестиций, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подписи под документом со стороны ЕС поставила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём. "Данное соглашение будет способствовать дальнейшему экономическому развитию, укреплять торговые и инвестиционные связи между Вьетнамом и Евросоюзом, углубляя сотрудничество и долгосрочные отношения ЕС и Вьетнама", - говорится в документе.

Соглашение теперь должно быть ратифицировано парламентами Вьетнама и 28 государств Евросоюза.

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