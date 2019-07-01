Суданская оппозиция заявила о пяти погибших в ходе "марша миллионов"

По меньшей мере пятеро протестующих погибли в воскресенье в различных городах Судана в ходе "марша миллионов". Об этом сообщил телеканал Al Arabyia со ссылкой на оппозиционный комитет суданских врачей. По их данным, четверо убитых зафиксировано в городе-спутнике суданской столицы Омдурмане. Еще несколько человек получили ранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Массовые акции протеста по призыву оппозиционного альянса "За свободу и перемены" с требованием к Военному совету немедленно передать власть в стране гражданским силам прошли в воскресенье в Хартуме, Омдурмане, Порт-Судане, Атбаре и других городах страны. В них приняли участие десятки тысяч человек. Полиция активно применяла против демонстрантов слезоточивый газ, в ряде мест произошли столкновения.

Ранее сообщалось об одном убитом в городе Атбара на севере страны. Этот город в декабре прошлого года стоял в авангарде народных выступлений, вызванных резким ухудшением экономической ситуации в стране и значительным повышением цен на основные продукты питания. Спустя четыре месяца многочисленные акции протеста, охватившие большую часть страны, привели к военному перевороту 11 апреля и отстранению от власти президента Омара аль-Башира.

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