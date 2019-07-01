Число жертв протестов в Судане достигло семи человек

Число жертв протестов в Судане достигло семи, 181 человек пострадал, сообщает агентство SUNA со ссылкой на секретаря министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ходе воскресных акций протеста в Судане.

"В ходе протестов в воскресенье погибли семеро, 181 ранен, из них 27 с огнестрельными ранениями", - заявил агентству секретарь министерства здравоохранения Судана Сулейман

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что снайперы открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа во время демонстраций в суданской столице Хартуме.

Переходный военный совет (ПВС) возложил ответственность за все потенциальные последствия воскресных акций протеста на оппозиционные "Силы за свободу и перемены", призвавшие граждан выйти на улицы Хартума. Сообщалось, что суданская полиция применила в воскресенье слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городе Хартум Бахри к северу от суданской столицы.

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