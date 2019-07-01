Число жертв протестов в Судане достигло семи человек

1 июля 2019 02:43 (UTC+04:00)

Число жертв протестов в Судане достигло семи, 181 человек пострадал, сообщает агентство SUNA со ссылкой на секретаря министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ходе воскресных акций протеста в Судане.

"В ходе протестов в воскресенье погибли семеро, 181 ранен, из них 27 с огнестрельными ранениями", - заявил агентству секретарь министерства здравоохранения Судана Сулейман

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что снайперы открыли огонь по мирным жителям и бойцам спецназа во время демонстраций в суданской столице Хартуме.

Переходный военный совет (ПВС) возложил ответственность за все потенциальные последствия воскресных акций протеста на оппозиционные "Силы за свободу и перемены", призвавшие граждан выйти на улицы Хартума. Сообщалось, что суданская полиция применила в воскресенье слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городе Хартум Бахри к северу от суданской столицы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Суданская оппозиция заявила о пяти погибших в ходе "марша миллионов"
Другие страны 00:28
Военный совет Судана заявил о готовности к переговорам
В мире 30 июня 22:16
Суданская оппозиция созывает "марш миллионов"
Другие страны 30 июня 03:20
В Женеве применили слезоточивый газ против митингующих камерунцев
В мире 29 июня 18:55
В столице Алжира проходят акции протеста против правящей системы и верхушки армии
Арабские страны 28 июня 17:14
В Тбилиси планируют возобновление акции на проспекте Руставели
Грузия 27 июня 13:18
Лента новостей
Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля
Израиль 03:22
В КНДР назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына "исторической" и "удивительной"
США 02:55
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска
Арабские страны 02:30
Генсек ООН поприветствовал стремление США и КНДР возобновить рабочий диалог
В мире 02:10
Туск приостановил саммит ЕС, чтобы провести двусторонние встречи с лидерами
Европа 01:41
Власти востока Ливии заявили о задержании турецких граждан
Арабские страны 01:21
Председатель Европарламента заявил, что выборы нового главы ЕП пройдут 3 июля
Европа 00:51
Суданская оппозиция заявила о пяти погибших в ходе "марша миллионов"
Другие страны 00:28
Ливийский аэропорт Митига атакован с воздуха ВВС армии Хафтара
Арабские страны 00:09