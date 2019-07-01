Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее 34 человек

1 июля 2019 10:27 (UTC+04:00)

По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в Кабуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал Al Jazeera информировал о десяти погибших.

Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы. Место происшествия оцеплено силовиками.

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