Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее 34 человек

По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в Кабуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал Al Jazeera информировал о десяти погибших.

Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы. Место происшествия оцеплено силовиками.

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