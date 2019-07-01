Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта

Военные Южной Кореи зафиксировали на экранах радаров в понедельник шлейф неустановленного летающего объекта в закрытой зоне около военно-демаркационной линии, отделяющей страну от КНДР, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня после полудня близ военно-демаркационной линии на центральном участке радарами был зафиксирован шлейф неопределенного летящего объекта, пытаемся установить его принадлежность", - приводит агентство сообщение объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Предполагается, что объект находился в небе в зоне, закрытой для полетов по межкорейскому военному соглашению от 19 сентября 2018 года.

Военный источник также заявил Ренхап, что объект находился на высоте 4,5 километра. Он перелетел через военно-демаркационную линию, но сейчас его не видно на экранах радаров. По словам источника, до сих пор не ясно, был ли это беспилотник, самолет, аэростат или просто стая птиц.

"Хотя это было похоже на вертолет, точно неизвестно", - приводятся слова еще одного источника. На перехват объекта подняты в воздух вертолет и самолет, но результат пока неизвестен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.