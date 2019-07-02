Парламент Гонконга отменил ближайшие заседания после погрома

Законодательное собрание Гонконга осудило погром своего здания, который устроили в понедельник противники рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, запланированные на ближайшие две недели заседания отменены, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Здание законодательного собрания подверглось штурму и серьезным повреждениям. В настоящее время сотрудники полиции собирают в здании улики. Законодательное собрание осуждает это жестокое насилие, которое подрывает фундаментальные ценности Гонконга", - говорится в заявлении на сайте парламента.

Сообщается, что секретариат и департамент архитектуры проведут тщательную проверку нанесенных повреждений и представят отчет специальной комиссии. По имеющимся сведениям, пострадали системы энергоснабжения и пожарной безопасности здания.

"Восстановление и реконструкция здания заксобрания, как ожидается, займут продолжительное время. Из-за этого два заседания парламента, которые должны были состояться до начала летних каникул в середине июля, провести, как планировалось, не удастся", - отмечается в заявлении.

Уточняется, что в ходе инцидента никто из сотрудников службы охраны здания не пострадал.

В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным, вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения.

Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции, которая позже также вынуждена была отступить. К 21.00 агрессивно настроенные протестующие проникли внутрь, где устроили настоящий погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилегающей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.

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