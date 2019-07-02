Си Цзиньпин призвал Трампа вовремя смягчить санкции в отношении КНДР

2 июля 2019 11:42 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа своевременно смягчить санкции против КНДР. Об этом во вторник заявил глава МИД Китая Ван И, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он Си Цзиньпин во время саммита G20 в Осаке призвал Соединенные Штаты проявить гибкость и приблизиться к северокорейской стороне, в частности своевременно смягчить санкции в отношении КНДР", - сказал Ван И в ходе пресс-конференции, его слова приводит AFP.

"Необходимо путем диалога найти решение, которое разрешит опасения всех сторон", - указал глава китайского МИД.

В 2018 году Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели в Сингапуре первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся во вьетнамском Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

В воскресенье в рамках визита в Южную Корею глава США посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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