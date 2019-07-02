Премьер Люксембурга объяснил провал саммита Евросоюза

2 июля 2019 14:05 (UTC+04:00)

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель считает причиной провала саммита в понедельник "сбой" в функционировании ведущей в ЕС "Европейской народной партии", члены которой не смогли договориться между собой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник саммит ЕС по итогам 20 часов переговоров не смог утвердить кандидатов на ключевые посты в евроструктурах. Встреча была остановлена в полдень понедельника, переговоры продолжатся во вторник.
"Мы вчера поняли, что у "Европейской народной партии" произошел сбой. Надеюсь, что они смогли за ночь провести "перезагрузку" и сейчас могут работать вместе", - сказал премьер Люксембурга журналистам перед началом второго дня саммита.

По его словам, "граждане хотят от нас Европы, которая работает и которая способна принимать решения", поэтому он "уверен, что сегодня будет прорыв". Премьер Люксембурга также считает, что "всеми необходимыми компетенциями для руководства ЕК обладает Маргрет Вестагер".
"С моей точки зрения, у нее шансы такие же, как и других", - сказал Беттель.

Лидеры ЕС обсуждали в воскресенье и понедельник компромиссный вариант выдвижения на пост главы ЕК Франса Тиммерманса, кандидата альянса социал-демократов, у которого вторая по величине фракции в ЕП. Этот вариант был предварительно согласован с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита в Осаке. Меркель ранее выступала в поддержку основного кандидата от ЕНП Манфреда Вебера.

Однако в ходе дискуссий на саммите выяснилось, что кандидатура Тиммерманса столкнулась с двойным сопротивлением, как со стороны "Вышеградской четверки", так и со стороны ряда лидеров, представляющих ЕНП, которые не захотели отказываться от перспектив получить пост главы ЕК. Таким образом, в рядах правоцентристов произошел раскол.
Европарламент и панъевропейские партии настаивают на выборе нового главы ЕК из числа "ведущих кандидатов", представлявших основные политические движения на выборах в ЕП и прошедших первичный отбор в ходе внутренних "праймериз".

В этом коротком списке три ключевые фамилии: немецкий политик, лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс от социал-демократов, еврокомиссар по конкуренции, датчанка Маргрет Вестагер от либералов.

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