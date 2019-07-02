NASA провело испытание системы аварийного прекращения полета корабля Orion

2 июля 2019 15:52 (UTC+04:00)

Американское космическое ведомство - NASA - успешно провело во вторник испытание системы аварийного прекращения полета нового корабля Orion на стартовом участке. Трансляция запуска, разгона в атмосфере и отстрела командного модуля диаметром 5,3 метра велась на сайте NASA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все испытание, призванное подтвердить работоспособность системы спасения экипажа в случае критического отказа оборудования во время старта, продлилось три минуты. Запуск ракеты был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Через 55 секунд на высоте примерно 10 км, когда скорость превысила 1280 км/час, была задействована система отстрела и отвода корабля в сторону от носителя. Затем модуль - парашют на него специалисты NASA решили на этот раз не устанавливать - погрузился в воды Атлантического океана.

Как отметил руководитель программы Orion Марк Кирасич, "это очень важное испытание". Его результаты будут использованы при составлении компьютерных моделей для оценки эффективности действия системы спасения при пилотируемых полетах, добавил представитель NASA.

Планируется, что первый полет Orion без экипажа состоится летом 2020 года: он облетит Луну и вернется на Землю. Первый же пилотируемый полет к спутнику нашей планеты корабль совершит - так же без посадки там - в 2022 году.

Для вывода Orion в космос конструкторы корпорации Boeing разрабатывают тяжелую ракету Space Launch System. NASA рассчитывает, что с помощью новых корабля и носителя в 2024 году астронавтов удастся доставить на Луну, а в середине 2030-х годов - на Марс.

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