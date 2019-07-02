Генсек ОПЕК: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ на встрече в декабре

2 июля 2019 17:31 (UTC+04:00)

Хартия долгосрочного сотрудничества ОПЕК с "не ОПЕК" открыта для любой нефтедобывающей страны и уже к декабрю к хартии могут присоединиться новые участники. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хартия открыта для всех стран-производителей нефти, и я верю, что к нашей следующей встрече мы сможем увидеть новых членов, которые могут присоединиться к хартии", - сказал он.

Баркиндо отметил, что финансовые взносы для стран, присоединявшихся к хартии ОПЕК+, будут добровольными. Как сообщалось, следующее заседание ОПЕК и ОПЕК+ состоится в начале декабря.

Иран и ОПЕК+

Иран поддержал положения хартии ОПЕК+, сообщил Баркиндо.

"Иран в одной лодке с нами. Иран поддержал положения хартии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что проект хартии вызвал самые длительные дискуссии среди министров ОПЕК на заседании 1 июля. Агентство Shanaсообщало, что документ раскритиковал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Сам Зангане утром вторника, покидая секретариат ОПЕК, сообщил, что Иран подписал проект хартии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджан прибыл с визитом генсек торговой палаты Ирана
Политика 17:30
Страны ОПЕК + решили продлить срок сделки по сокращению добычи нефти
Энергетика 17:26
Азербайджан поддержал продление срока сделки ОПЕК+ (ФОТО)
Энергетика 17:23
В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах
Другие страны 17:09
В Иране скорость ветра достигает 101 км/час
Общество 14:39
Сделка ОПЕК+ не повлияет на Казахстан - минэнерго
Энергетика 13:02
Лента новостей
Лучшие паспорта мира 2019: Узбекистан на 88-ом месте
Бизнес 17:39
Тахир Будагов: Тенденция сокращения числа многодетных семей наблюдается и в Азербайджане
Общество 17:35
ООН: Азербайджан достиг больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития
Политика 17:34
В Азербайджан прибыл с визитом генсек торговой палаты Ирана
Политика 17:30
Азербайджанская компания «Алсана» увеличит производство колбасных изделий
Бизнес 17:27
Страны ОПЕК + решили продлить срок сделки по сокращению добычи нефти
Энергетика 17:26
Азербайджан поддержал продление срока сделки ОПЕК+ (ФОТО)
Энергетика 17:23
Основной целью проводимых в Азербайджане реформ является эффективная охрана прав и свобод
Политика 17:11
В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах
Другие страны 17:09