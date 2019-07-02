Президент Мадагаскара заказал самолет для болельщиков сборной на Кубок Африки

2 июля 2019 23:22 (UTC+04:00)

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заказал чартерный самолет для болельщиков футбольной сборной, которая впервые в истории вышла в плей-офф Кубка африканских наций (КАН). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает AFP.

"Услышав желание болельщиков, президент Андри Радзуэлина и правительство Мадагаскара приняли решение подготовить самолет Airbus 380, рассчитанный на 480 мест, для транспортировки болельщиков", - сообщила изданию специалист по связям с общественностью аппарата президента Рина Ракотоманга.

Цена билета для болельщиков составит около $600, в стоимость также входят еда и зрительское место на стадионе.

Ранее сборная Мадагаскара ни разу не выходила в плей-офф Кубка Африки. В текущем розыгрыше мадагаскарцы сенсационно заняли первое место в группе В, сыграв вничью с командой Гвинеи (2:2) и обыграв сборные Бурунди (1:0) и Нигерии (2:0). В 1/8 финала сборная Мадагаскара сыграет с командой Демократической Республики Конго.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лавров: Россия готова к диалогу с США по продлению Договора о СНВ
Россия 22 октября 2018 14:32
Почти 30 человек стали жертвами тропического циклона на Мадагаскаре - СМИ
Другие страны 9 января 2018 06:47
Более 200 человек погибли от чумы на Мадагаскаре за четыре месяца
В мире 28 ноября 2017 10:13
На Мадагаскаре число заразившихся чумой достигло почти двух тысяч человек
В мире 7 ноября 2017 14:44
На Мадагаскаре свыше 120 человек умерли от чумы
В мире 3 ноября 2017 13:52
На Мадагаскаре свыше 90 человек умерли от чумы
В мире 20 октября 2017 15:33
Лента новостей
Два корабля НАТО вошли в Черное море
В мире 23:45
Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере
Европа 23:36
Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений
В мире 23:03
Малайзия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях - посол (ФОТО)
Политика 22:41
В Барселоне ограбили гостиничный номер членов королевской семьи Катара
Европа 22:26
Число жертв жары в Испании увеличилось до четырех человек
Европа 22:05
Великобритания, ФРГ, Франция и ЕС призвали Иран сократить запасы урана
Европа 21:49
Кристин Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ
В мире 21:48
Сильный пожар в пятиэтажном здании в Стамбуле, есть пострадавшие (ФОТО)
Турция 21:46