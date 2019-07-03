Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к югу от Австралии

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано во вторник в Индийском океане к югу от Австралии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 1086 км к северо-западу от города Олбани (население около 33 тыс. человек), расположенного на юге страны. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Сообщений о возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступало.

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