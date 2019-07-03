Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории

Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики сообщила во вторник, что ураган "Барбара" в Тихом океане у берегов страны усилился до четвертой категории, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас ураган находится к юго-западу от полуострова Нижняя Калифорния. Скорость ветра внутри него достигает 251 км/час с порывами до 260 км/час. При этом ожидается, что до среды по местному времени "Барбара" превратится в тропический шторм.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/час. Если скорость ветра превысит 150 км/час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.

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