Жители японского города Кагосима получили указание об эвакуации в связи с ливнями

3 июля 2019 05:13 (UTC+04:00)

Все население города Кагосима в количестве почти 595 тыс. человек получило в среду указание об экстренной эвакуации из своих жилищ в связи с угрозой оползней и наводнений. Они могут быть вызваны продолжающимися в этом районе мощными ливневыми дождями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, передает телеканал NHK.

В городе, как сообщила администрация, существует реальная угроза жизни и безопасности людей. Им предложено немедленно укрыться в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.

За сутки в городе Кагосима, по данным национального Метеорологического управления, может выпасть до 900 мм осадков.

Юго-запад Японии заливают дожди, которые, как ожидается, будут продолжаться до конца недели.

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