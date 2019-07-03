Генсек ООН призвал защищать гражданских лиц в Афганистане

3 июля 2019 05:41 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны в Афганистане защищать гражданских лиц, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сильный взрыв произошел 1 июля в полицейском округе близ логистического центра минобороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва несколько нападавших продолжали оказывать сопротивление силам безопасности. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, в том числе 26 детей и пять женщин.

МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.

"Генеральный секретарь возмущен и глубоко опечален нападением... которое произошло 1 июля в населенном гражданскими лицами районе Кабула", - заявил Дюжаррик

По его словам, генеральный секретарь вновь заявляет, что международное гуманитарное право прямо запрещает неизбирательные нападения и нападения на гражданских лиц, и "призывает все стороны в конфликте в Афганистане соблюдать свои обязательства по защите гражданских лиц".

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