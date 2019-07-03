В индийском штате Махараштра прорвало дамбу

3 июля 2019 06:14 (UTC+04:00)

Не менее двух человек погибли после прорыва дамбы Тиваре в штате Махараштра. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило информационное агентство ANI.

По имеющимся данным, более 20 человек числятся пропавшими без вести. Также сообщается, что 12 домов, находившихся в непосредственной близости от дамбы, полностью смыло водой. На месте происшествия работают спасатели.

В конце июня в Индию пришел муссон, который уже называют самым сильным за последние 10 лет. Из-за проливных дождей в центральной части страны начались проблемы с транспортным сообщением, рушатся здания, нередки несчастные случаи. К настоящему моменту в одном только штате Махараштра погибло свыше 20 человек. При этом синоптики полагают, что ливни могут продолжаться еще несколько дней.

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