В Мексике дорожает национальный напиток текила

Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Financiero.

Так, в среднем цена одной бутылки текилы в стране сейчас составляет 438 песо (примерно 22,5 доллара), тогда как в 2015 году она была на уровне около 355 песо.

Главным фактором роста цены напитка стало резкое подорожание агавы, из которой и производится текила: за четыре года ее цена увеличилась с 3 до26 песо за килограмм. К тому же, только пять штатов в Мексике имеют право производить текилу, что сужает предложение. Это Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато, а процесс роста агавы до стадии готовности занимает семь лет.

За первые четыре месяца текущего года в Мексике было произведено 85,5 миллиона литров текилы. В 2018 году всего было выпущено 309 миллионов литров, что на 14% больше показателей 2017 года.

Крепкий алкогольный напиток начали производить в XVI веке в окрестностях мексиканского города Текила, откуда и пошло его название. Текила изготавливается из сока сердцевины голубой агавы. Крепость напитка составляет 38-40%.

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