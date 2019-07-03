В Мексике дорожает национальный напиток текила

3 июля 2019 08:32 (UTC+04:00)

Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Financiero.

Так, в среднем цена одной бутылки текилы в стране сейчас составляет 438 песо (примерно 22,5 доллара), тогда как в 2015 году она была на уровне около 355 песо.

Главным фактором роста цены напитка стало резкое подорожание агавы, из которой и производится текила: за четыре года ее цена увеличилась с 3 до26 песо за килограмм. К тому же, только пять штатов в Мексике имеют право производить текилу, что сужает предложение. Это Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато, а процесс роста агавы до стадии готовности занимает семь лет.

За первые четыре месяца текущего года в Мексике было произведено 85,5 миллиона литров текилы. В 2018 году всего было выпущено 309 миллионов литров, что на 14% больше показателей 2017 года.

Крепкий алкогольный напиток начали производить в XVI веке в окрестностях мексиканского города Текила, откуда и пошло его название. Текила изготавливается из сока сердцевины голубой агавы. Крепость напитка составляет 38-40%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
Другие страны 02:57
В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
В мире 2 июля 06:19
В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
В мире 2 июля 05:22
Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой
США 2 июля 02:35
В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе
В мире 1 июля 21:07
Вулкан у Мехико выбросил столб пепла высотой более километра
Другие страны 30 июня 00:42
Лента новостей
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-западе Китая
Китай 08:56
Тропический шторм "Мун" нарушил транспортное сообщение в провинции Хайнань
Китай 08:43
Прядильная промышленность в Азербайджане увеличилась
Бизнес 08:15
Власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания
Китай 08:02
В Калифорнии два человека получили ранения при стрельбе в торговом центре
США 07:52
Создатель Ford Mustang Ли Якокка скончался на 95-м году жизни
США 07:25
Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки по футболу
Спорт 07:01
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
Турция 06:44
В индийском штате Махараштра прорвало дамбу
Другие страны 06:14