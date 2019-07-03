Во Франции расследуют возможные нарушения прав рабочих на предприятиях Samsung

3 июля 2019 10:39 (UTC+04:00)

Финансовая прокуратура Франции при Суде высшей инстанции начала расследование в отношении французского филиала компании Samsung из-за "недобросовестных коммерческих практик", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Расследование началось 17 апреля после жалобы двух неправительственных организаций - Sherpa и Actionaid-Peuples solidaires. Заявители указали на возможное несоответствие реальности указанных на французском сайте компании обязательств соблюдать законы страны, где работает Samsung, а также норм этической, социальной и природоохранной ответственности. По информации радиостанции, нарушения могли происходить в период с 2012 по 2017 годы.

НПО приводят данные местных правозащитных организаций о работе на заводах Samsung в Китае, Вьетнаме и Республике Корея, согласно которым на производстве в ненадлежащих условиях трудятся дети младше 16 лет, смены длятся по 12-15 часов, а за работу по сборке 1,5 тыс. телефонов в сутки они получают по €200 евро в месяц. Также они ссылаются на заявление организации Amnesty International, согласно которому в 2016 году корейский производитель электроники фигурировал в списке конечных покупателей кобальта из шахт в Демократической республике Конго, где, по ее сведениям, трудятся среди прочих семилетние дети.

"В Samsung говорят о себе как об одной из самых добродетельных компаний в мире, уважающей права работников на всех этапах производственной цепочки. Данное расследование является важным поворотным моментом в борьбе с безнаказанностью для транснациональных корпораций: подобные компании должны соблюдать этические обязательства", - приводит радио слова представителя НПО Sherpa Мари-Лори Геслен.

Глава юридического отдела французского отделения Samsung во время беседы со следственным судьей заявил, что компания работает над прозрачностью и соответствием всем необходимым нормам работы своих подрядчиков, отмечает радио. Непосредственно в компании отметили, что не комментируют данный процесс. В пресс-службе французского филиала корейского технологического гиганта отметили, что несут "ответственность за то, чтобы Samsung, ее поставщики и субподрядчики следовали лучшим практикам, касающимся условий труда, защиты окружающей среды и соблюдения местных норм".

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