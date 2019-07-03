Трамп прокомментировал превышение Ираном лимита по запасам урана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Иран нарушал ядерные соглашения на 150 миллиардов долларов с США и другими, которые ничего не платили, еще задолго до того, как я стал президентом – и они превысили уровень запасов. Нехорошо!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя это, заявил, что этот шаг Ирана не стал неожиданностью, так как трехсоткилограммовый "рубеж" относится к категории добровольных обязательств, принятых Ираном в рамках ядерной сделки.

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